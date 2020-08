Feijão apresenta queda de até 40% em supermercados de Campo Grande

As maiores diferenças ocorreram em relação ao óleo Liza 900ml com 37,25% mais caro enquanto o feijão Paquito 1kg apresentou redução de -42,21% no período - (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

Os preços dos alimentos em Campo Grande tem diferença de até 185,31% nas gôndolas dos supermercados, segundo o levantamento realizado no período de 17 a 26 de agosto, com 176 produtos em 19 estabelecimentos pelo Procon Estadual entre os dias 17 à 26 de agosto. Mas apesar do aumento em alguns produtos, o feijão Paquito 1kg apresentou redução de -42,21% no período.

O produto que teve a maior diferença foi o fubá Donana de 1kg. No Fort Atacadista custa R$ 2,45%, enquanto no Pag Poko, o preço é R$ 6,99. A diferença fica mais notável o óleo de soja Soya, que teve o menor índice de 8,08%. No Mister Junior custa R$ 4,95 enquanto no Assai o preço é R$ 5,35.

Já no setor de limpeza e higiene, o sabonete Lux 85g é o que apresenta maior diferença, com 147,37%. Conforme a pesquisa, o Supermercado Mister Junior comercializa por R$ 0,95 enquanto no extra é encontrado por R$ 2,35. Foram verificados, ainda, os menores índices de diferença. A menor diferença (7,73%) ficou com o sabão em pó Brilhante, caixa de 800g, produto que é vendido no Comper R$ 8,50 e no Fort por R$ 7,89.

A equipe de pesquisadores traçou, também, termos comparativos com os preços encontrados em itens que mantem a mesma apresentação em tamanho, peso e medida de um trimestre para outro.

Foram comparados 97 itens e se observou que 70 obtiveram aumento e 24, decréscimo em seus valores. As maiores diferenças ocorreram em relação ao óleo Liza 900ml com 37,25% mais caro.

