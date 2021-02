Fed vê possibilidade de PIB dos EUA atingir mesmo nível do anterior à pandemia

Fed, o banco central norte-americano - (Foto: Estadão )

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou em depoimento no Comitê Bancário do Senado que com a retomada do crescimento nos Estados Unidos, o Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano pode atingir no primeiro semestre deste ano o mesmo nível registrado antes da pandemia do coronavírus.

Powell evitou fazer comentários sobre o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão proposto pelo presidente dos EUA, Joe Biden, para reforçar a recuperação do nível de atividade americano. "Não tenho posição. Não é apropriado para o Fed ter posição sobre o pacote fiscal. Não é nosso papel."

Questionado pelo senador republicano John Kennedy se o déficit publico é importante, Powell destacou que é relevante no longo prazo. "Mas precisamos retornar a esta questão quando o ritmo do PIB voltar a crescer de forma mais rápida do que a dívida pública."

Jerome Powell apontou que "estamos olhando de forma bem cautelosa se devemos emitir um dólar digital".

Segundo o presidente do Fed, "o dólar digital pode ajudar na inclusão financeira, mas queremos evitar implicações de desintermediação financeira".

Inflação

O presidente do Federal Reserve afirmou ainda que "a tendência é de que serão mantidas as expectativas de inflação bem ancoradas como ocorre há 25 anos" nos EUA.

Ele ressaltou que o risco para os índices de preços é "de ir para baixo" no longo prazo.

Powell ressaltou que os bancos americanos estão bem capitalizados e não foram afetados pela crise gerada pela pandemia do coronavírus.