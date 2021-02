Fed: pandemia cria desafios dentro e fora do setor bancário, diz Michelle Bowman

Michelle Bowman - Foto: Andrew Harrer/Bloomberg

Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Michelle Bowman destacou que a pandemia traz "desafios significativos, dentro e fora do setor bancário". Durante discurso virtual nesta terça-feira em evento da American Bankers Association, ela notou que o setor teve de fazer adaptações para continuar a atender seus clientes. Em seu discurso, gravado antecipadamente, a autoridade não comentou a política monetária.

Michelle Bowman falou sobretudo sobre regulação bancária, enfatizando o equilíbrio necessário nessa tarefa entre a segurança e o aval para uma tomada de risco em níveis razoáveis, de modo "consistente, transparente e justo".

A diretora do Fed falou sobre o papel da inovação e da integração tecnológica no setor de bancos comunitários. Ela disse que o Fed está comprometido a desenvolver ferramentas para que bancos possam traçar parcerias potenciais com as chamadas fintechs.

Para Bowman, os acontecimentos na tecnologia e a evolução dos mercados financeiros trazem uma escalada na concorrência no setor bancário. A diretora destacou nesse quadro o papel importante dos bancos comunitários, para prover serviços financeiros "durante esses tempos desafiadores".

Em seu discurso anterior, de dezembro de 2020, Bowman já havia comentado sobre o papel da tecnologia diante da pandemia. Ela destacou a importância dos serviços bancários digitais nesse contexto, com implicações também para potencialmente apoiar comunidades em desvantagem. Além disso, notou que novidades como a inteligência artificial e o "machine learning" podem tornar necessários ajustes na regulação do setor.