Fed manterá acordo de swaps com o Brasil; sistema bancário se mostrou resiliente

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manterá acordos temporários de swaps cambiais com o Banco Central do Brasil, dentre outras autoridades monetárias, de acordo com a ata da última reunião de política monetária, publicada nesta quarta-feira, 17. O sistema bancário vem se mostrando "consideravelmente resiliente" desde o começo da pandemia, de acordo com o documento, que vê os bancos "sólidos e mantendo ganhos".

Na visão dos dirigentes, os desenvolvimentos recentes demonstraram que os maiores bancos poderiam suportar condições de "grande estresse".

Ainda assim, alguns participantes afirmaram ser importante se manter vigilante quanto ao sistema bancário, e que a pandemia demonstrou "vulnerabilidades estruturais" no setor.

Uma parte comentou que "seria importantes para os reguladores" incorporar tais vulnerabilidades.

Realizada em meio ao ataque especulativo que afetou ações como as da GameStop, a reunião de política monetária abordou a atividade no mercado acionário, pontuando que a avaliação dos papéis pode ter sido afetada por investidores de varejo que operam por plataformas eletrônicas.