Falta capacidade para entender tamanho da má impressão lá fora, diz Furlan

Ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan - ( Foto: Estadão )

Ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no governo Lula, Luiz Fernando Furlan disse nesta sexta-feira que falta ao Brasil capacidade para entender o tamanho da má impressão que as políticas ambientais adotadas pelo País têm causado no exterior. "Nosso 'case' é muito bom, mas isso não é bem divulgado lá fora", afirmou ele, citando que 90% do bioma Amazônia no Brasil é preservado. Furlan participou de live organizada pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide).

Ele defendeu maior agressividade das autoridades brasileiras para divulgar o que se faz no Brasil em prol da preservação do meio ambiente, nos moldes do que o País fez para receber o investiment grade no governo petista.

"O investment grade não veio com uma postura defensiva do governo. Íamos lá fora e mostrávamos o que pretendíamos fazer e corrigir o que tinha para ser corrigido. No primeiro ano, ninguém acreditou na gente. Voltávamos e mostrávamos o que fazíamos até que o investment grade veio", disse ele, reforçando que a mesma coisa precisa ser feita com relação à questão do meio ambiente.