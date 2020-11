Exportações da zona do euro sobem 4,1% em setembro; importações avançam 2,7%

Euro - (Foto: Agência Brasil)

As exportações da zona do euro subiram 4,1% em setembro ante agosto, enquanto as importações cresceram 2,7% no período, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 13, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia.

Os resultados marcaram o quinto mês de avanço do comércio externo da zona do euro, após quedas históricas causadas pela pandemia do novo coronavírus em abril.

As exportações e importações, porém, continuam 7,9% e 8,1% abaixo dos níveis de fevereiro, último mês antes de a covid-19 começar a prejudicar os fluxos comerciais do bloco.

Já o superávit da balança comercial da zona do euro aumentou de 21 bilhões de euros em agosto para 24 bilhões de euros em setembro, também no cálculo com ajustes sazonais.