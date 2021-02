Exportações da Alemanha sobem 0,1% em dezembro ante novembro

As exportações da Alemanha mantiveram a tendência de recuperação em dezembro, superando expectativas apesar das medidas restritivas em vigor para conter a pandemia do coronavírus. Dados publicados nesta terça-feira pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas alemã, mostram que as exportações aumentaram 0,1% na comparação mensal de dezembro em termos ajustados. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 0,5% no período. Já as importações diminuíram 0,1% em dezembro ante novembro.

Em relação a fevereiro de 2020, mês anterior às restrições ligadas à covid-19, as exportações da Alemanha caíram 4,6% e as importações recuaram 0,1% em dezembro, informou a Destatis.

O superávit comercial da Alemanha em dezembro ficou em 16,1 bilhões de euros (US$ 19,45 bilhões), considerando-se tanto ajustes sazonais quanto de calendário. No fechamento de 2020, a maior economia da Europa acumulou superávit comercial de 179,1 bilhões de euros, com queda de 9,3% nas exportações e redução de 7,1% nas importações.