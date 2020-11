Exportação de veículos em volume sobe 16,4% ante outubro de 2019, diz Anfavea

Durante outubro, a indústria automotiva faturou US$ 731,2 milhões com exportações - (Foto: Roosevelt Cassio/Reuters)

As montadoras exportaram 34,9 mil veículos no mês passado, um volume 16,4% superior aos embarques registrados em igual período de 2019. Em relação a setembro, as exportações de veículos, que têm a Argentina como principal destino, avançaram 14,3%, conforme mostra balanço divulgado nesta sexta-feira, 6, pela Anfavea, a entidade que representa a indústria nacional de veículos.

De janeiro a outubro, as montadoras embarcaram a mercados internacionais 241,9 mil veículos, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. O total é 34,2% inferior ao dos dez primeiros meses do ano passado.

Durante outubro, a indústria automotiva faturou US$ 731,2 milhões com exportações, em cifra que também inclui os embarques de peças, motores e veículos desmontados, além dos embarques das fábricas de tratores agrícolas, também associadas à Anfavea.

O montante ficou 9,8% abaixo do registrado em outubro do ano passado, mas supera em 5,5% o faturamento obtido com vendas a mercados internacionais em setembro.

No acumulado dos dez primeiros meses do ano, as exportações das montadoras alcançaram US$ 5,73 bilhões, com queda de 31,7% na comparação com igual período de 2019.