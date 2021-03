Expectativa de inflação nos EUA em 12 meses vai a nível mais elevado desde 2014

Os norte-americanos esperam que os preços de bens e serviços avancem mais ao longo do próximo ano, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York. O banco disse que os entrevistados na Pesquisa de Expectativas do Consumidor de fevereiro esperam que, ao longo dos 12 meses a partir de agora, seus gastos aumentem 4,6%, acima dos 4,2% de janeiro.

A expectativa para a inflação em geral nos Estados Unidos ficou em 3,1% o resultado mais elevado desde julho de 2014, segundo a instituição.

Em um ano a partir de agora, os norte-americanos esperam que os preços da gasolina estejam 9,6% mais elevados, um avanço recorde.

Em janeiro, a expectativa era de alta de 6,2%. Há projeções também de alimentos e custos com saúde mais elevados. Além disso, há expectativa de alta de 4% nos preços de residências e de 9% nos custos com aluguel.