EUA: setor privado cria 749 mil empregos em setembro, acima dos 600 mil previstos

O setor privado dos Estados Unidos criou 749 mil empregos em setembro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 30, pela ADP. O número ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam criação de 600 mil postos de trabalho no mês.

A geração de vagas de trabalho de agosto, por sua vez, foi revisada para cima, de 428 a 481 mil.

"O mercado de trabalho continua a se recuperar gradualmente", diz Ahu Yildirmaz, vice-presidente da ADP. "Em setembro, a maioria dos setores e companhias obtiveram ganhos com comércio, transporte e serviços públicos. A manufatura liderou esse caminho. No entanto, as pequenas empresas continuaram a apresentar crescimento mais lento", acrescentou.

A pesquisa da ADP é considerada uma prévia do relatório de emprego dos EUA, o payroll, que inclui dados do setor público e será divulgado nesta sexta-feira, dia 2.