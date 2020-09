EUA: sem novo apoio fiscal, aéreas ameaçam demitir mais de 30 mil trabalhadores

EUA - (Foto: Lucas Jackson / Reuters)

Sem novo apoio fiscal do Congresso, as companhias aéreas dos Estados Unidos podem demitir mais de 30 mil trabalhadores já nesta quinta-feira, dia 1º, quando expiram os programas de proteção a empregos criados pelo Tesouro local. American Airlines e United Airlines devem ser responsáveis pela maior parte dos cortes.

Por isso, o setor e os sindicatos estão em um grande lobby junto aos legisladores para garantir uma nova rodada de auxílio. Os democratas da Câmara dos Representantes dos EUA incluíram mais de US$ 25 bilhões para as aéreas em seu pacote fiscal, anunciado na segunda-feira (28) pela presidente da Casa, Nancy Pelosi. O fundo pode ser votado no Congresso ainda nesta quarta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.