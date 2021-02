EUA geram 49 mil postos de trabalho em janeiro e taxa de desemprego cai a 6,3%

Bandeira EUA - (Foto: Armend NImani / AFP)

A economia dos Estados Unidos criou 49 mil empregos em janeiro, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 5, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou um pouco abaixo da mediana de 50 mil vagas apontada em pesquisa de analistas consultados pelo Projeções Broadcast.

Já a taxa de desemprego dos EUA recuou de 6,7% em dezembro para 6,3% em janeiro. Neste caso, a projeção era de estabilidade da taxa em 6,7%.

O Departamento do Comércio também revisou os números de corte de postos em dezembro, de 140 mil para 227 mil, e de geração de empregos em novembro, de 336 mil para 264 mil.

Em janeiro, o salário médio por hora aumentou 0,20% ante o mês anterior, ou US$ 0,06, a US$ 29,96. Na comparação anual, a alta salarial foi de 5,38%. As previsões eram de acréscimo mensal de 0,30% e ganho anual de 5,15%.