EUA: democratas avaliam pedir divisão de gigantes de tecnologia e restringi-las

Democratas da Câmara dos Representantes que investigam o poder das grandes companhias do setor de tecnologia avaliam a possibilidade de forçar a divisão dessas empresas, segundo a imprensa americana. O site Politico publicou a notícia primeiro, seguido por Bloomberg e Reuters, a partir de um memorando do subcomitê antitruste do Comitê Judiciário da Câmara.

Segundo as reportagens, o deputado Ken Buck, republicano do Colorado, disse que os democratas preparam ideias que limitariam aquisições futuras de gigantes como Amazon, Google, Apple e Facebook. Buck disse que concordava com algumas das medidas, mas rejeitava outras, além de rechaçar propostas mais abrangentes no caso. A Bloomberg informou que uma das medidas vetaria que as gigantes vendessem em seu próprio marketplace.

O relatório dos democratas, maioria no subcomitê, poderia ser divulgado nesta terça-feira, 6, mas agora foi adiado, segundo o Politico. As ideias poderiam se tornar legislação caso a oposição vença a eleição no Legislativo e do Executivo. Fonte: Dow Jones Newswires.