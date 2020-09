EUA criam 1,371 mi de postos de trabalho em agosto

O salário médio por hora dos trabalhadores aumentou 0,37% em agosto ante julho, ou US$ 0,11, para US$ 29,47 por hora. - (Foto: Divulgação/Estadão)

Os Estados Unidos criaram 1,371 milhão de empregos em agosto, mostrando que o mercado de trabalho da maior economia do mundo continua se recuperando do choque da pandemia de coronavírus, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Trabalho.

A taxa de desemprego caiu de 10,2% em julho para 8,4% em agosto. A previsão era de queda bem menor da taxa, a 9,8%. Os números de criação de postos de trabalho de julho e junho foram revisados, para 1,734 milhão e 4,781 milhões, respectivamente.

O salário médio por hora dos trabalhadores aumentou 0,37% em agosto ante julho, ou US$ 0,11, para US$ 29,47 por hora. Na comparação anual, houve acréscimo de 4,65%. Analistas esperavam que os salários ficassem estáveis na margem e subissem 4,4% no confronto anual.

Já a fatia da população dos EUA que participa da força de trabalho avançou de 61,4% em julho para 61,7% em agosto. (Com informações da Dow Jones Newswires).