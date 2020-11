Estudo mostra que trabalho de casa ou próximo será legado da pandemia

Coworking proporciona flexibilidade e otimização de custos - (Foto: Divulgação)

A pandemia levou muitas pessoas ao trabalho remoto e deixará como legado a percepção do aumento de qualidade de vida obtida por esta modalidade e mesmo pela redução da necessidade de deslocamento. O projeto “Moradia no Mundo Pós-Pandemia” — uma espécie de think tank da habitação, desenvolveu estudo junto ao Instituto de Pesquisas Sociais Políticas e Econômicas (IPESPE) que revelou que 70% dizem gostar da fase de home office. O número de pessoas interessadas em trabalhar próximo ao local de trabalho ou estudo, disparou de 38%, durante a primeira pesquisa em fevereiro, para 57% em agosto, um aumento de 50%.



Uma tendência que o mercado imobiliário não pode ignorar. Sediada em Campo Grande (MS) a HVM Incorporadora está na vanguarda e, mesmo antes da pandemia, já dotou seus três últimos empreendimentos lançados em Campo Grande de espaços para coworking, além de privilegiar localizações que permitem fácil acessibilidade aos principais pontos da cidade.



Trata-se de espaços de trabalho compartilhados que trazem uma série de vantagens para os negócios, dentre eles a formação de networking no próprio ambiente de negócio, além do ambiente colaborativo.

“Entendemos que a busca por qualidade de vida é uma premissa básica e oferecer empreendimentos com uma estrutura que possibilite ao morador espaço para reuniões e fácil deslocamento estão no escopo dos nossos projetos mais arrojados, o Vertigo Premium Studios, na Avenida Afonso Pena, o Três Meia Zero, no bairro Jardim dos Estados, e o NEO no Vivendas do Bosque, que aliam conforto, tecnologia e o privilégio de morar em regiões de localização estratégica”, diz o diretor executivo da HVM Incorporadora, Rodolfo Luiz Holsback.



Os três empreendimentos contam com espaço de coworking, para uso compartilhado dos moradores para reuniões de trabalho. O modelo compartilhado ganha cada vez mais projeção e conta, a partir de agora, com a chancela do governo de MS, que na última semana publicou o publicou o Decreto nº 15.540, de 29 de outubro de 2020, possibilitando abertura de várias empresas utilizando a mesma inscrição estadual, uma vez que atuam no sistema de coworking.



A HVM Incorporadora é uma empresa sul-mato-grossense que atua há 9 anos no mercado imobiliário, com certificações pela qualidade e sustentabilidade de seus projetos (• ISO 9001-2015 • PBQP-H • Em processo o SELO AQUA pelo Vertigo Premium Studios).



