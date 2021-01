Espanha: PIB (preliminar) cresce 0,4% no 4º trimestre ante trimestre anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,4% no quarto trimestre de 2020 ante o terceiro trimestre, contrariando expectativas de contração no período, graças à adoção de medidas de restrição contra a covid-19 mais leves do que em outros países europeus, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda de 1,5% do PIB espanhol no período. Na comparação anual, o PIB da Espanha diminuiu 9,1% entre outubro e dezembro, mas a projeção do mercado era de retração de 10,5%.

O INE também confirmou que a Espanha cresceu 16,4% no terceiro trimestre ante o segundo. Ao longo de 2020, o PIB espanhol encolheu 11%, depois de avançar 2% em 2019.