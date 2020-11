Equipe de Biden confirma Janet Yellen como secretária do Tesouro dos EUA

A equipe do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou por meio de comunicado a indicação da ex-presidente do Federal Reserve (o banco central norte-americano), Janet Yellen, para o comando do Tesouro dos EUA a partir do ano que vem.

O documento ainda traz as indicações de Wally Adeyemo como vice-secretário do Tesouro; Neera Tanden como diretor do Escritório de Gestão e Orçamento (OMB, na sigla em inglês); Cecilia Rouse como presidente do Conselho de Consultores Econômicos; Jared Bernstein e Heather Boushey, como membros do Conselho de Consultores Econômicos.