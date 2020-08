Empresas de MS estão se recuperando gradativamente de coronacrise, diz levantamento do IBGE

Centro de Campo Grande - (Foto: Edemir Rodrigues)

Que o comércio varejista perdeu com a pandemia, isso não é novidade. Mas de acordo com os números divulgados na terça-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), entre os meses de março e abril, 85% dos empresários tiveram reduções em suas vendas, mas nos meses seguintes houve uma leve melhora.

Entre maio e junho, o índice passou a 79% e em julho a redução do faturamento por interferência da Covid-19 foi apontada por 59%.

A economista Daniela Dias do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS, explica que as coisas tendem a melhorar nos próximos meses.

"De fato, essa interferência vem diminuindo, inclusive no que diz respeito aos empregos. O percentual de empresas que informaram que demitiriam em março foi de 25%, em abril, de 39%, em junho 28%, em julho de 24% e as perspectivas para os próximos três meses de 8%".



Nacional - As empresas do setor de Serviços foram as que mais sentiram impactos negativos (47,0%), com destaque para o segmento de Serviços prestados às famílias (55,5%). No Comércio, 44,0% relataram efeitos negativos e na Construção, 38,0%. No setor industrial, 42,9% das empresas destacaram impacto negativo, enquanto para 33,1% o efeito foi pequeno ou inexistente e para 24,1% o impacto foi positivo.

Neste último período os segmentos que mais sentiram reflexos de redução foram os relacionados a acessórios (para 83% das empresas), comércio em geral (58%), moda (73%), móveis e utilidades do lar (50%) e prestações de serviços (67%). Na Pesquisa Pulso Empresa, do IBGE, os efeitos negativos foram percebidos por 44,9% das empresas de pequeno porte, 39,1% das intermediárias e 39,2% das de grande porte. Por grandes regiões, os efeitos seguiram negativos para mais da metade (51%) das empresas no Centro-Oeste, 48% no Norte, 47% no Sul e 46% no Sudeste. No Nordeste, o efeito foi positivo para 38% das empresas.