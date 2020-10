Empresários lojistas da Capital preveem novas contratações para vendas de "Dia das Crianças"

O levantamento realizado pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), entre os dias 14 e 30 setembro, com empresários da Capital revelou ainda que 76% dos entrevistados esperam vender mais no Dia das Crianças - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O "Dia das Crianças" já está chegando, e de olho nas vendas deste ano, 30% dos empresários dos setores de vestuário, brinquedos, eletrônicos, calçados pretendem fazer novas contratações. Destes, 30,19% afirmaram que pretendem contratar até cinco novos colaboradores.

O levantamento realizado pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), entre os dias 14 e 30 setembro, com empresários da Capital revelou ainda que 76% dos entrevistados esperam vender mais no Dia das Crianças. Desse percentual, 66% esperam uma alta de pelo menos 10%, e mais de 9% dos empresários avaliam que podem vender de 11% a até 50% a mais que no mesmo período de 2019.

A pesquisa também revelou a expectativa dos comerciantes quanto ao ticket médio dos consumidores. Enquanto 47,9% dos entrevistados preveem vendas entre R$51 e R$100, mais e 35% esperam elevar esse valor para até R$200, e cerca 10% acreditam que os consumidores gastarão acima de R$200 em suas compras.

O presidente da ACICG, Renato Paniago, explica que o Dia das Crianças está entre as cinco datas comerciais de maior movimentação no comércio e neste ano, a comemoração deve ocorrer em casa. “Muitas pesquisas mostram que esse público infantil tem forte influência na decisão do consumo familiar no dia a dia e nesse momento de celebração não são apenas os pais que investem em presente para seus filhos, mas os avós, tios e padrinhos também. As crianças foram muito impactadas pelo isolamento social e o ato de presenteá-las acaba gerando momentos de entretenimento e bem-estar em família e, ao mesmo tempo, beneficia a economia”, avalia Paniago.

A expectativa é que o maior movimento das compras deva acontecer mais próximo à data comemorativa, “mas há que se considerar que, devido à pandemia, uma parte das compras pode ter sido feita antecipadamente para evitar aglomerações, até mesmo com compras virtuais”, esclarece Paniago. O presidente da entidade empresarial ainda reforça que ao ir às compras é importante que os consumidores sigam os protocolos de segurança. “O comércio está preparado para que as vendas sejam feitas de forma segura para o cliente, respeitando as recomendações de combate ao coronavírus. É essencial, também, que o consumidor se organize para não deixar para a última hora”, complementa.