Embraer e Porsche têm 'combo' de jato e carro

A brasileira Embraer e a alemã Porsche anunciaram uma parceria - (Foto: Roosevelt Cassio)

A brasileira Embraer e a alemã Porsche anunciaram uma parceria para desenvolver dez pares de jatos executivos e carros esportivos a serem vendidos conjuntamente, com características, design e "mimos" compartilhados em ambos os produtos. O jato executivo será o Phenom 300E e o carro, o clássico Porsche 911, na versão Turbo S.

De acordo com a Embraer, serão produzidos apenas dez pares e já é possível reservá-los. As entregas começarão em 2021. O Porsche, com todas as alterações feitas em parceria com a Embraer, não está disponível para compra separadamente.

O combo Duet, como foi batizada a parceria, vai custar US$ 10,9 milhões, o equivalente a R$ 58 milhões. De acordo com fontes ouvidas pelo Estadão, o avião, sozinho, custa a partir de US$ 9,5 milhões. A ideia, segundo a Embraer, é "oferecer uma experiência verdadeiramente contínua e exclusiva, desde a estrada até as nuvens".

As especificações gerais do Porsche 911 S Turbo são: 478 KW de potência e velocidade máxima de 330 Km/h. Na configuração inicial apresentada pela própria fabricante, sem quaisquer alterações, o valor do carro é de R$ 1,36 milhão.

O Phenom 300E tem capacidade de cinco ocupantes, com altitude máxima de operação de 45 mil pés, ou pouco mais de 13 mil metros de altura, com velocidade máxima de 860 km por hora.

Além dos dois principais produtos, os clientes que comprarem o conjunto receberão malas com o logo da Duet e uma edição do relógio Porsche Design, inspirado no cockpit da aeronave.

O logo da colaboração virá gravado nos encostos de cabeça do avião e do carro. Também estará presente nas tampas dos porta-objetos, grades de alto-falantes e perto da porta principal. Cada um dos dez pares será exclusivo e poderá ser identificado por um distintivo especial. O carro e no avião terão a mesma paleta de cores, pintadas à mão, e o Porsche trará os dizeres "No Step" nas portas - como se vê, geralmente, nas asas de aviões.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.