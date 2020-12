Em 2020, mais de 56 mil pessoas foram encaminhadas ao mercado de trabalho pela Funtrab/MS

Emprego - (Foto: Márcia Folleto / Agência Brasil)

O planejamento estratégico do Governo do Estado, possibilitou entre outras coisas que em 2020, a Fundação do Trabalho em Mato Grosso do Sul – a Funtrab/MS, mesmo apesar da pandemia, continuasse o seu trabalho de capacitar e encaminhar candidatos ao mercado de trabalho.

Só este ano, a Funtrab/MS já contabiliza 56.935 trabalhadores encaminhados para o mercado de trabalho em 33 municípios do Estado, até o último mês de novembro. Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Nova Andradina, Ponta Porã, Sidrolândia e Iguatemi se destacaram pelo número de oportunidades geradas.

Para se ter uma idéia, em um comparativo entre os meses de abril a outubro houve um aumento de 353% no número de vagas disponíveis para os trabalhadores da Capital, de 160 oportunidades saltou para mais de 700 vagas.

No mês de abril foram captadas 160 vagas, maio (250), junho (370), julho (460), agosto (551), setembro (778) e outubro (725). Ou seja, foram 4.815 vagas captadas.

E todo esse trabalho foi mantido, sempre tomando todas as medidas de biossegurança necessárias para proteger tanto servidores quanto usuários.