Edital para leilão da Dutra será enviado hoje ao TCU, afirma ministro

Os estudos e o edital para a nova concessão da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, serão enviados ainda nesta quinta-feira, 5, ao Tribunal de Contas da União (TCU), disse o ministro do Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. "Grande leilão para mexer com mercado no início do ano que vem", disse Freitas no evento Macro Vision 2020, promovido pelo Itaú.

Hoje a Dutra é administrada pelo grupo CCR, cujo contrato com o governo vence em março de 2021. O novo projeto terá um total de 625,8 quilômetros, englobando trechos da BR-116, BR-381, além da BR-101.

O leilão da rodovia já será feito no novo formato elaborado pelo governo, no qual o certame envolve o oferecimento de menor tarifa, com limite no desconto, e lances de outorga para eventual desempate. De acordo com os estudos aprovados pela ANTT, as empresas que irão disputar a concessão poderão oferecer, no máximo, um desconto de 15,31% sobre os valores máximos admitidos para a Tarifa Básica de Pedágio (TBP).