Economia da Alemanha cresce recorde de 8,2% no 3º trimestre

Alemanha - (Foto: Hannibal Hanschke/Reuters)

A economia da Alemanha cresceu a um recorde de 8,2% no terceiro trimestre e a maior economia da Europa se recuperou parcialmente da pior recessão histórica causada pela pandemia de Covid-19, mostraram dados da Agência Federal de Estatísticas nesta sexta-feira.

O salto da produção entre julho e setembro foi o maior desde que a agência começou a coletar os dados de crescimento trimestral em 1970 e foi mais forte do que a alta de 7,3% esperada em pesquisa da Reuters.

No segundo trimestre a economia havia caído 10% uma vez que os gastos das famílias, os investimentos das empresas e o comércio entraram em colapso durante a primeira onda da pandemia.

A recuperação acima do esperado no terceiro trimestre foi impulsionada por consumo privado mais alto, recuperação do investimento em equipamentos e exportações fortes, disse a agência de estatísticas.

Separadamente, o governo alemão revisou para cima nesta sexta-feira sua estimativa para o Produto Interno Bruto este ano.

A expectativa agora é de contração do PIB de 5,5% em 2020 contra estimativa anterior de queda de 5,8%. Ajustada para os efeitos do calendário, a previsão agora é de recuo de 5,9%.

O governo confirmou sua estimativa para a economia em 2021 de expansão de 4,4%.