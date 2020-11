A grande expectativa é que a ferramenta se torne a substituta de transações pagas como DOC e TED - (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O e-commerce é um dos segmentos que pode se beneficiar com o Pix. O novo sistema de transações tem potencial para ampliar as vendas das lojas, podendo alcançar clientes que não possuem cartão de crédito. Além disso, o lojista diminui as taxas de cartão de crédito podendo reduzir os preços dos produtos para o cliente.

Com pouco mais de três dias de funcionamento, o novo sistema de pagamentos já havia registrado mais de 5,2 milhões de transações, segundo o Banco Central. A grande expectativa é que a ferramenta se torne a substituta de transações pagas como DOC e TED.

Diferentemente das outras modalidades, o Pix pode ser feito 24 horas por dia, sete dias por semana, e leva apenas dez segundos para ser processado. Para ter acesso, o usuário deve cadastrar uma das chaves possíveis – CPF ou CNPJ, telefone, e-mail ou uma sequência automática gerada pelo sistema, em uma instituição financeira habilitada para oferecer o recurso.

Com o pagamento mais rápido, a entrega deve ser mais ágil, beneficiando assim, o lojista e o consumidor.

O consultor do Sebrae-SP, César Ossamu, explica mais sobre isso. “Vai depender de o e-commerce se preparar para isso, com a questão logística e de expedição. Os empreendedores já têm se esforçado para fazer entregas mais rápidas, agora podem agilizar com o pagamento contabilizado instantaneamente. ”

O especialista também comenta que as transações realizadas por meio de boletos podem ser substituídas pela nova opção, evitando assim, prejuízos para o lojista.

“Muitos boletos acabam não sendo pagos, e o varejista só vai saber dois ou três dias depois, em um cenário de Black Friday, por exemplo, esse prazo pode significar um grande prejuízo para o lojista”, comentou.