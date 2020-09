Dólar segue tendência externa e opera em baixa ante o real - (Foto: JF Diorio/ Estadão)

O dólar negociado no Brasil opera em baixa na manhã desta quarta-feira, 9, conforme o previsto, alinhado ao viés de baixa da moeda americana ante a grande maioria das divisas de países emergentes e exportadores de commodities. O enfraquecimento da moeda é atribuído essencialmente a uma correção das altas recentes, que acompanharam a forte deterioração das bolsas americanas nos últimos três pregões. Hoje a sinalização em Nova York é de recuperação das ações.

A alta dos índices futuros das bolsas de Nova York minimiza a notícia de que o laboratório AstraZeneca teve de interromper os testes da vacina contra a covid-19, ontem, devido ao surgimento de efeitos adversos em um voluntário. A aposta é de que o cronograma de vacinação não seja alterado. Nesse ambiente de recuperação externa, o real encontra espaço para se fortalecer ante a moeda americana, num ajuste à desvalorização dos últimos dias.

Na última hora, o destaque foi a divulgação do IPCA de agosto, que ficou em 0,24%, ante 0,36% em julho e muito praticamente em linha com a mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, do sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, de 0,25%.

Às 9h32 desta quarta-feira, o dólar à vista era negociado a R$ 5,3339, em baixa de 0,58%. No mercado futuro, o dólar para liquidação em outubro recuava 0,54%, aos R$ 5,3375.