Dólar segue alta externa com sinais de fortalecimento da economia dos EUA - (Foto: Estadão )

O dólar desacelerou a alta frente o real, acompanhando o ajuste frente o peso mexicano, que perdeu força também no período da tarde desta quarta-feira, 17. O gerente da mesa de câmbio da Tullet Prebon Brasil, Italo Abucater, afirma que o mercado de câmbio local acompanha a valorização do dólar no exterior, após novos dados americanos hoje ampliarem os sinais de fortalecimento da economia americana.

Os pares do real estão todos negativos ante o dólar também, observa.

Às 14 horas, o dólar à vista subia 0,63%, a R$ 5,4079, após mínima a R$ 5,3909 (+0,31%) e máxima, a R$ 5,4329 (+1,09%).

O dólar era cotado a 20,1872 pesos mexicanos, ante 20,1838 pesos mexicanos no fim da tarde de ontem.