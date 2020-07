Dólar recua em meio a um leve apetite por risco antes do Fed

Às 9h28, o dólar à vista caía 0,62%, a R$ 5,12500 - (Foto: Agência Brasil)

O dólar opera em baixa nesta quarta-feira, 29, acompanhando a tendência no exterior. Com a agenda local mais fraca, os investidores estão em compasso de espera pelo desfecho da reunião do Federal Reserve (15h), com coletiva do seu presidente, Jerome Powell (15h30). A expectativa é de que a autoridade monetária reitere sua postura "dovish", dando continuidade os estímulos pelo tempo que perdurar a crise gerada pela pandemia de coronavírus.

No câmbio, a cotação do dólar à vista está igual ou levemente acima do valor do dólar futuro de agosto, em meio a rolagens de contratos nesta véspera de definição da Ptax referencial do fim de julho, na quinta-feira.

Jefferson Rugik, diretor da corretora Correparti, atribui a queda da moeda americana ao apetite dos investidores por ativos de risco, mesmo que de forma comedida. Para ele, os valores à vista e futuro estão bem próximos em função do final de mês e das rolagens de contratos no mercado futuro. Rugik comenta que o volume tem sido fraco nos negócios à vista, enquanto a movimentação no mercado futuro tem sido mais intensa.

Às 9h28, o dólar à vista caía 0,62%, a R$ 5,12500, enquanto o dólar para agosto recuava 0,48%, a R$ 5,12553.