Dólar recua em linha com exterior, após viés de alta inicial

Dólar - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O dólar passou a cair ante o real e no exterior ante pares principais, após iniciar a sessão com alta leve sob influência de cautela moderada em meio a temores sobre uma terceira onda de covid-19 na Europa e persistente impasse comercial entre União Europeia e Reino Unido no pós-Brexit. Os investidores monitoram, agora, os dados do setor externo e aguardam ainda os números do fluxo cambial e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que volta a participar de evento público à tarde.

Ontem à noite, Campos Neto fez seu diagnóstico sobre gestão da dívida pública e também sobre inflação. Ele entende que a concentração em dívida pós-fixada é passageira e reconheceu que "a trajetória na curva de juros está muito ligada à percepção fiscal dos agentes".

Sobre a inflação, disse que divide o tema em três dimensões e que a dimensão do câmbio tem afetado muito a média de preços ao consumidor. Voltou a reafirmar que a autoridade monetária dispõe do instrumento do forward guidance, muito ligado à parte fiscal.

Mais cedo, a FGV divulgou indicadores de confiança apontando maior incerteza de empresários e consumidores, apesar de estar cada vez mais perto a vacina contra a covid-19, prioridade hoje nos cenários do mercado financeiro, segundo o presidente do Banco Central. "O mercado está mais focado em vacinas do que em impulsos de estímulos adicionais", disse ontem à noite.

O Índice de Confiança da Construção (ICST) caiu 1,4 ponto em novembro, para 93,8. O resultado interrompeu a sequência de seis meses de aumento do indicador, segundo a FGV. O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) desceu a 81,7 pontos, a segunda queda consecutiva.

No Senado, há expectativa pela votação hoje a Lei de Falências, mas que não deve dissipar o pano de fundo de cautela com o fiscal, uma vez que a agenda considerada essencial do ponto de vista dos investidores é a de votação da PEC Emergencial e do Orçamento de 2021, que podem ficar ainda para o começo de 2021.

Às 9h24, o dólar à vista caía 0,25%, a R$ 5,3615. O dólar futuro de dezembro recuava 0,21%, a R$ 5,3625. O índice DXY do dólar cedia 0,03%, a 92,200 pontos.