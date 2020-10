Dólar fecha em leve queda após recuperação do crédito em setembro

Num dia de tensões no mercado externo e de divulgação de dados econômicos no Brasil, o dólar encerrou com leve queda depois de uma sessão volátil. A bolsa de valores também caiu, mas conseguiu manter-se acima dos 100 mil pontos.

O dólar comercial fechou esta segunda-feira (26) vendido a R$ 5,612, com recuo de R$ 0,015 (-0,27%). A cotação alternou momentos de alta e de baixa ao longo da sessão. Na máxima do dia, por volta das 9h50, chegou a R$ 5,66.

A divisa foi influenciada pelo mercado internacional. A proximidade das eleições norte-americanas, na próxima semana, e a segunda onda de casos de covid-19 na Europa abalaram os mercados. Neste fim de semana, a Espanha entrou em estado de emergência e a França anunciou recorde de novos casos diários.

No entanto, o dólar passou a cair depois que o Banco Central (BC) divulgou os dados do crédito no Brasil em setembro. Apesar de as taxas médias do cheque especial terem subido no mês passado, os juros de diversas modalidades de crédito caíram, o estoque de crédito na economia brasileira aumentou 1,9%. A inadimplência também caiu, sugerindo o início de um ciclo de recuperação econômica.

No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3, encerrou a segunda-feira aos 101.017 pontos, com queda de 0,24%. O indicador chegou a subir 0,52% durante a manhã, mas reverteu o movimento. Depois de cair 1,48% por volta das 14h30, o índice desacelerou a queda até fechar próximo da estabilidade.

* Com informações da Reuters