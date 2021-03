Diesel fica estável na semana, mas é 65% mais caro no Norte do País

Já a gasolina subiu 11,6% na comparação com meados de fevereiro - (Foto: Tiago Queiroz/Estadão)

Abastecer com óleo diesel no Norte do País é 65% mais caro do que no Sudeste, segundo levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que registra o valor de R$ 5,890 para o litro do diesel no Norte, contra R$ 3,555 o litro no Sudeste.

Na semana de 7 a 13 de março, o diesel subiu 9% em relação a meados de fevereiro e ficou praticamente estável em relação à semana anterior, refletindo o impacto da redução dos impostos federais no combustível, que só não foi maior devido à mistura do biodiesel, que continua sendo tributado, segundo a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis).

Já a gasolina subiu 11,6% na comparação com meados de fevereiro, e 1% em uma semana, passando a custar até R$ 6,700 o litro, no Norte do País, maior preço encontrado, e R$ 4,279 no Sudeste, valor mais baixo levantado pela ANP no seu mais recente levantamento.