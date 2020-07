Dia dos Avós deve movimentar R$ 718 milhões no estado do Rio

Pesquisa realizada pelo Instituto Fecomercio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) entre os dias 13 e 15 de julho, com participação de 414 consumidores do estado do Rio de Janeiro, apurou que cerca de 6 milhões de fluminenses deverão presentear seus avôs e avós no próximo domingo (26), quando é comemorado o Dia dos Avós.

A intenção das pessoas é gastar, em média, R$ 113,90. Os principais presentes são cesta de café da manhã (18,1%), flores (9,4%), smartphones e tablets (6,5%), perfumes e cosméticos (5,6%), roupas (4,3%), livros e porta-retratos (3,4% cada), calçados, bolsas e acessórios (2,7%) e joias e bijuterias (0,7%). De acordo com a pesquisa, divulgada hoje (22), a estimativa é que a data movimente em torno de R$ 718 milhões na economia do estado.

O economista do IFec RJ, Rafael Zanderer, destacou, em entrevista à Agência Brasil, que essa é a primeira data comemorativa após a flexibilização das atividades e do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, mas “não é a mais forte”.

Apesar disso, avaliou que a data poderá beneficiar o comércio, principalmente o de rua, que foi muito afetado pela crise. “Qualquer medida que incentive o consumo é positiva. O caixa das lojas de rua saiu muito abalado porque as empresas ficaram fechadas. Agora, elas começam a recompor o caixa”.

Zanderer aposta que o Dia dos Pais, celebrado em agosto, já deverá dar um “fôlego maior” ao comércio. A pesquisa em relação a essa data comemorativa será feita em um momento da crise diferente do que ocorreu com o Dia das Mães, que apontou queda de cerca de 40% em relação ao ano anterior. “Agora, a gente já está saindo do fundo do poço; a economia está apontando para cima”.

Ele estimou, contudo, que, possivelmente, haverá redução das vendas em comparação ao Dia dos Pais de 2019 devido ao desemprego e às dificuldades do mercado de trabalho.

Campanha

No começo deste mês, o Sistema Fecomércio RJ e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro (Sebrae Rio) deram início a uma ação conjunta com o objetivo de alavancar as vendas do comércio nas principais datas do varejo no segundo semestre, oferecendo treinamento gratuito aos empresários do setor.

A primeira data contemplada pela parceria foi o Dia dos Avós. A preparação dos empresários tem o objetivo de fortalecer o comércio e sensibilizar os consumidores sobre a importância dos pequenos negócios que estão à sua volta.