Dia da Micro e Pequena Empresa é comemorado na próxima segunda-feira

A data relembra a criação do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Na próxima segunda-feira (5) é comemorado o Dia da Micro e Pequena Empresa no país. Segundo o Sebrae, em Mato Grosso do Sul, os pequenos negócios respondem por 34% do valor agregado do Produto Interno Bruto (PIB) e 88,5% do total das empresas do estado.

A data relembra a criação do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, em 1999, que estabeleceu beneficios administrativos, trabalhistas, de crédito e de desenvolvimento empresarial.

De acordo com dados da Receita Federal os pequenos negócios estão divididos em 89,6 mil microempresas (ME), 12,7 mil empresas de pequeno porte (EPP) e 150,5 mil microempreendedores individuais (MEI). Eles correspondem a mais da metade dos empregos do estado.

Entre as atividades econômicas, a que mais se destacam em Mato Grosso do Sul é o comércio varejista de roupas e acessórios (20,2 mil), cabeleleiros (12 mil) e obras de alvenaria (8,9 mil).