Desemprego e informalidade afetam mais os negros de MS; levantamento retrata diferença salarial

A informalidade é maior entre os negros - (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

Assim como em todo o País, em Mato Grosso do Sul não poderia ser diferente. O estudo Síntese de Indicadores Sociais divulgado hoje (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que pretos ou pardos foram maioria quando o assunto é desemprego ou informalidade no ano passado.

Um dos principais indicadores do mercado de trabalho, a taxa de desocupação foi, de 6,9%, para brancos, e 9% para pretos ou pardos. Entre as pessoas ocupadas, o percentual de pretos ou pardos em ocupações informais chegou a 43,7%, enquanto entre os trabalhadores brancos foi de 41,2%.

E as diferenças não param por aí. A mesma pesquisa traz que população empregada da cor ou raça branca ganhava 42,3% (R$ 2.736) mais do que a preta ou parda (R$ 1,828), e os homens 43,6% (R$2.572) mais que as mulheres (R$1.791).

Gráfico apresentando a diferença

O Estado tem o 7º maior rendimento médio entre as Unidades da Federação com R$ 2.235. Piauí e Maranhão tinham os menores rendimentos médios, respectivamente R$ 1.280 e R$ 1.287, e Distrito Federal (R$ 3.953), São Paulo (R$ 2.817) e Rio de janeiro (R$ 2.715), os maiores

“A informalidade para pretos ou pardos é uma característica histórica, que percebemos em todos os anos da série da Pnad Contínua, que se inicia em 2012 e vai até 2019. É um grupo que requer atenção, é um grupo mais vulnerável, que não vai poder ter aposentadoria por tempo de serviço, que não tem direito a licenças remuneradas por afastamento por motivo de saúde ou licença gestante, então são mais vulneráveis em termos de pessoal ocupado”, explica o coordenador da SIS, João Hallak.