Desempenho do agronegócio tem evitado queda maior da economia, diz Campos Neto

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central - (Foto: Gabriela Biló/Estadão)

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira, 3, que o desempenho do agronegócio tem evitado uma queda maior da economia brasileira durante a atual crise, provocada pela pandemia do novo coronavírus. O comentário foi feito em vídeo veiculado durante o Congresso Brasileiro do Agronegócio, promovido pela Associação Brasileira do Agronegócio e pela B3.

"O contexto atual da pandemia trouxe desafios para todos", lembrou Campos Neto, citando ainda medidas recentes tomadas pelo governo com foco no setor do agronegócio. "Ajudamos a construir a Lei do Agro, sancionada em abril", citou. "A partir de 1º de julho, consolidou-se contratação simplificada de crédito rural, demanda antiga do setor", completou.