Deputados concluem votação e projeto da LDO depende de análise do Senado

Os deputados concluíram no período da tarde desta quarta-feira, 16, a votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), rejeitando as emendas apresentadas por partidos em votações separadas no plenário. A proposta, cujo texto-base foi aprovado mais cedo, dependerá de uma votação no Senado.

A sessão de senadores estava marcada para 16 horas (de Brasília), mas está atrasada.

Ainda haverá uma reunião anterior para votar indicações do presidente da República, Jair Bolsonaro, a embaixadas do Brasil no exterior.