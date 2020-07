Cruzeiro do Sul Transportes completa 43 anos com atuação em MS e mais três Estados

A Cruzeiro do Sul Transportes faz o transporte de passageiros em praticamente todo o Estado - (Foto: Divulgação)

A Família Possari é sinônimo de transporte, primeiro com a Viação Jales (JalesSP) e depois com a Viação Cruzeiro do Sul ( Campo Grande/MS ), que completou 43 anos de fundação recentemente como Cruzeiro do Sul Transportes, especializada no transporte de passageiros e cargas. Neto de Luiz Possari, pioneiro do transporte de passageiros em Jales (SP), e filho de Aristides Possari, que seguiu os passos do pai, o empresário Oswaldo Possari, ex-vice-prefeito da Capital no período de 1º de janeiro de 1997 a 1º de janeiro de 2005, veio para Campo Grande em julho de 1977, onde comprou a empresa em sociedade com o pai – seu Aristides – e os irmãos Arnaldo Possari e Alice Possari.

Segundo o diretor-comercial da Cruzeiro do Sul Transportes, Rodrigo Possari, filho de Oswaldo Possari, o avô, o pai e os tios vieram para Campo Grande, de onde iriam para a Região Norte do Brasil. "Eles acabaram pernoitando na cidade e no dia seguinte, conheceram no hotel onde estavam hospedados, um senhor que estava vendendo uma empresa de ônibus, pois tinha desfeito a sociedade. O empresário acabou convencendo meu avô a investir em Campo Grande", contou, lembrando da compra parcelada da empresa.



O fundador Oswaldo Possari e membros da diretoria da Cruzeiro do Sul

Dessa forma, no dia 20 de julho de 1977, nasceu a Viação Cruzeiro do Sul, que hoje conta com ramificação no transporte de cargas e ramo do agronegócio. "No dia 1º de abril de 1994, nasceu o setor de transporte de cargas da Cruzeiro do Sul, sendo que quase dez anos antes, ou seja, em 1985, o meu pai tinha criado a Sete Estrelas Embriões, de olho no pioneiro mercado de embriões bovinos que começava a despontar em Mato Grosso do Sul", revelou Rodrigo Possari, informando que hoje a Cruzeiro do Sul Transportes tem 180 veículos, entre ônibus de passageiros e caminhões baús para atender Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

A Cruzeiro do Sul Transportes faz o transporte de passageiros em praticamente todo o Estado, sendo que, recentemente, obteve as concessões para atender as cidades de Chapadão do Sul, Costa Rica, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Ribas do Rio Pardo e Água Clara. "Atendemos também outras 25 cidades do Estado. Temos projetos em estudo de fazer o transporte de passageiros também nos Estados para onde transporta cargas – São Paulo, Paraná e Santa Catarina – e para os países que serão abrangidos pelo corredor bioceânico – Paraguai, Argentina e Chile", completou Possari.



Oswaldo Possari e sua esposa Oseli Possari

Nesse ritmo, de acordo com o empresário, a Cruzeiro do Sul Transportes teve de investir, em 2019, cerca de R$ 5 milhões na renovação da frota de ônibus, adquirindo mais cinco novos veículos de última geração. A aquisição desses novos modelos tornou a Cruzeiro do Sul a primeira empresa de ônibus do Estado na aquisição desses veículos, que são equipados com sistema de ar-condicionado, geladeira e elevador para total acessibilidade de usuários portadores de deficiência e mobilidade reduzida.

O diretor-comercial revela que comprar passagens ou contratar serviços da empresa é muito fácil, sendo necessário apenas o site e parcelar a viagem em até 10 vezes sem juros com parcela mínima de R$ 20,00 para facilitar o ir e vir das pessoas. "Por meio da Internet, o cliente também consegue fazer uma cotação de frete e rastrear sua encomenda da origem até o destino. Os passageiros também são beneficiados pelo 'Cruzeiro Pontua', um programa de fidelidade em que, cada dez viagens, o próximo embarque sai de graça. Para participar, não há burocracia e basta cadastrar e informar o número do CPF na hora da compra da passagem", lembrou.



A empresa pretende investir mais R$ 10 milhões, ainda neste ano, na compra de novos caminhões baús e também novos ônibus

Em relação ao transporte de cargas, hoje, conforme ele, a empresa atende os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, com filial em 67. Ainda atende 80 municípios de São Paulo, 180 municípios do Paraná e 50 municípios de Santa Catarina. Além disso, a empresa pretende investir mais R$ 10 milhões, ainda neste ano, na compra de novos caminhões baús e também novos ônibus. "Nós estamos hoje buscando crescer ainda mais nas regiões onde já atendemos. Estamos analisando novos projetos, tanto no transporte de cargas, quanto de passageiros, pois sabemos da necessidade de fazer melhorias contínuas. Os nossos veículos são novos e buscamos o que há de melhor no mercado, sendo que o nosso planejamento para 2021 é melhorar ainda mais a nossa infraestrutura", garantiu o diretor-comercial.



A empresa atende os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, com filial em 67

Recentemente foi implantada o "Cruzeiro do Sul Express", que é uma alternativa no serviço de entregas, no prazo de 24 horas, de pessoas físicas ou jurídicas, para todos os municípios de Mato Grosso do Sul. "Uma ótima opção para enviar pequenos itens, também para quem trabalha com compra e venda de mercadorias via redes sociais ou e-commerces". "A nossa missão é transportar passageiros e cargas, do ponto de origem ao ponto de destino com segurança, rapidez, eficiência, pontualidade e responsabilidade, visando superar as expectativas dos clientes", finalizou.

Atualmente, a Cruzeiro do Sul Transportes tem um conselho de gestão comandado pelos irmãos Rodrigo Possari, como diretor-comercial, e Osvaldo César Possari, como diretor-operacional. As outras três filhas do empresário Oswaldo Possari, Rose Possari, Regina Possari e Renata Possari, também integram a diretoria do grupo empresarial.



Rodrigo Possari é o diretor-comercial do conselho de gestão da Cruzeiro do Sul Transportes



Osvaldo César Possari é o diretor-operacional da Cruzeiro do Sul Transportes

Serviço

O site da Cruzeiro do Sul Transporte é www.cruzeirodosultransportes.com.br, enquanto o WhatsApp é o (67) 3312-9799, o rastreamento é o (67) 3312-9790 e a compra das passagens é pelo (67) 3312-9710

Sete Estrelas Embriões, o braço do Grupo Cruzeiro do Sul no agronegócio

Criada em 1985, a Sete Estrelas Embriões colaborou para implantação da técnica da transferência de embriões no Brasil, onde praticamente esta tecnologia era inexistente para a raça bovina Nelore. O projeto de melhoramento genético da empresa teve início com a aquisição de grandes campeãs nacionais provenientes dos principais planteis do País, dentre elas, Joia da Europa, Cancha A.M., Musa, Asteca JJ, Royal da Faz., Madame da Gr, Vena MJ, Campista da TB, Ryaza MJ e Xamata OT, entre outras.

A Sete Estrelas foi a primeira empresa a utilizar comercialmente a ferramenta da sexagem, que detecta, através da ultrassonografia, o sexo do produto disponibilizado ao criador. Por três anos consecutivos, a empresa ganhou o prêmio "Nelore de Ouro", que é considerado o "Oscar" da pecuária nacional, destacando-se por sua qualidade genética e projetos inovadores, concedido pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil.



A Sete Estrelas foi a primeira empresa a utilizar comercialmente a ferramenta da sexagem

Além disso, a empresa participa do Programa de Avaliação Genética Geneplus – Embrapa/ABCZ e, por dois anos consecutivos, o touro Roby foi eleito o Líder do Sumário. A qualidade genética de seu rebanho, aliada às técnicas de manejo do bem-estar animal e a um rigoroso cronograma sanitário e nutricional, oferece ao mercado produtos melhoradores da raça Nelore.

Segundo Rodrigo Possari, diretor-comercial do Grupo Cruzeiro do Sul Transportes, a Sete Estrela nasceu do sonho do seu pai, o empresário Oswaldo Possari, de investir em algo diferente do ramo do transporte de carga e passageiros. "Ele queria montar algo diferente de tudo e indicaram para ele a transferência de embriões. Na época, metade da década de 80, no Brasil quase não tinha essa tecnologia e ele resolveu ir atrás", relatou, informando que quem toca a empresa hoje é a irmã Rose Possari e o marido dela Juliano Andrade.