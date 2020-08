Crise empurrou pequeno para a internet, diz especialista

O presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, vê um movimento de rápida adaptação dos pequenos negócios à difícil realidade imposta pelo coronavírus. "A lógica agora é a velocidade: não importa mais tanto a loja, o ponto físico. O que conta agora é a capacidade que uma empresa tem de chegar até o consumidor."

Nesse sentido, diz o especialista em consumo, soluções como o guarda-móveis vêm para reduzir o custo de aquisição do cliente. Abrir uma loja em um shopping center exige que o empresário pague aluguel antes de receber o primeiro cliente. "Na nova realidade, o ponto deixou de ser tão importante. Basta estar na internet para vender. É uma forma de reduzir custos e expandir a freguesia."

O movimento dos lojistas foi muito rápido porque foi motivado pela dificuldade da pandemia - a migração dos pequenos negócios para o mundo digital, antes disso, vinha sendo lenta. "Antes, os empreendedores valorizavam o status de ser dono de loja proporcionava. Na verdade, eles pagavam um aluguel comparativamente muito mais alto do que a loja âncora. Era ilusão. Agora, viram que conseguem vender em um modelo com uma adaptabilidade muito maior." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.