CPI da Alemanha recua 0,2% em setembro nas comparações anual e mensal

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha caiu 0,2% em setembro ante igual mês de 2019, segundo dados finais divulgados nesta terça-feira, 13, pela agência de estatísticas alemã, a Destatis. Em relação a agosto, o CPI alemão também diminuiu 0,2% no mês passado. Os resultados confirmaram números preliminares da Destatis, publicados no fim de setembro, e vieram em linha com as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.