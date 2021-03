Consulta de CPF na CDL agora é gratuita

Marcelo Salomão, superintendente do órgão, explicou que o fechamento da Serasa na Capital, foi a melhor forma encontrada para facilitar a vida do consumidor - (Foto: Divulgação)

Graças a uma ação do Procon/MS, a consulta do CPF, agora pode ser feita junto a CDL – que é a Câmara de Dirigentes Lojistas, de forma gratuita.

Marcelo Salomão, superintendente do órgão, explicou que o fechamento da Serasa na Capital, foi a melhor forma encontrada para facilitar a vida do consumidor.

A facilidade se estenderá aos consumidores do interior do Estado.

Lembrando que o consumidor poderá consultar informações de forma presencial na Câmara de Dirigentes Lojistas ou por meio do site do órgão (varejoms.com.br, acessando o link consulte aqui seu CPF) totalmente a custo zero.