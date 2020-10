Construção civil apresenta inflação de 1,69% em outubro, diz FGV

O Índice Nacional de Custo da Construção-M (INCC-M), da Fundação Getulio Vargas (FGV), que registra a variação de preços da construção civil nacional, registrou taxa de inflação de 1,69% em outubro deste ano. A taxa é superior a 1,15% observado em setembro.

Com o resultado de outubro, o INCC-M acumula taxas de inflação de 6,34% no ano e de 6,64% em 12 meses.

Em outubro, os materiais e equipamentos tiveram inflação de 4,12% (acima dos 2,97% de setembro). Os serviços registraram alta de preços de 0,33% (acima do 0,13% de setembro). Já a mão de obra teve variação de preços de 0,19% (acima do 0,06% do mês anterior).