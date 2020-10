Conselho é que vai decidir pagamento de dividendos, diz presidente da Petrobras

Roberto Castello Branco, presidente da Petrobrás. - (Foto: Sergio Moraes/ Reuters)

Ao comentar a nova política de distribuição de dividendos e possíveis interferências políticas no pagamento, o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, afirmou que decisões de investimento cabem ao conselho de administração e que isso está previsto no estatuto social da companhia. A responsabilidade de aprovar ou não o valor de dividendos a ser pago é da assembleia de acionistas.

"Não existe como blindar uma empresa. A melhor maneira de minimizar riscos futuros de intervenções que provoquem distorções e prejuízos é construir uma companhia sólida, de eficiência e qualidade. Assim, quem pensar em intervir vai ter que pensar dez vezes, porque suas más intenções vão ser facilmente percebidas", afirmou ele, em coletiva de imprensa para apresentar o resultado financeiro do terceiro trimestre.

Ele disse também que a Petrobras não trabalha com uma meta de desinvestimentos, porque isso seria um palpite. "O que vai definir (o valor acumulado com a venda de ativos) são as condições de mercado. Apenas revelamos os ativos à venda e o estágio do processo de venda", comentou.