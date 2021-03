Conselho da GameStop estabelece comitê para reorientar empresa

O conselho da GameStop escolheu Ryan Cohen, cofundador da Chewy Inc., para liderar um comitê dedicado a transformar a varejista. A notícia vem a público no momento em que a empresa é pressionada a entregar resultados compatíveis com a elevação recente no preço da ação, fruto de movimentos especulativos de investidores que se organizaram online.

A GameStop afirmou nesta segunda-feira que o comitê será liderado por Cohen, que no ano passado adquiriu uma participação acionária significativa na empresa e começou a pressionar pela reformulação de seu modelo de negócios.

O comitê buscará identificar medidas que possam transformar a empresa em um negócio de tecnologia e ajude a criar "valor duradouro para os acionistas", disse a companhia.