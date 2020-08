Produtos da indústria local ganham destaque nas prateleiras

Como parte da campanha “Compre de MS”, a parceria do Governo do Estado, Sistema Fiems e Sebrae/MS lançou na última semana totens que identificam as prateleiras com produtos da indústria local. O lançamento foi feito na quinta-feira (7) com a visita do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, ao supermercado Pag Poko, na Mata do Jacinto.

Lançada em junho, a Compre de MS tem o objetivo de manter o nível de atividade da economia, valorizando a indústria e o comércio de Mato Grosso do Sul.

A ideia, segundo o Secretário de Estado Jaime Verruck, é conscientizar a população sul-mato-grossense sobre a importância de comprar produtos locais.



Supermercado Pague Pouco, na Mata do Jacinto

Segundo Jaime, a ação contribui diretamente com a manutenção de empregos, considerando a queda significativa das vendas diante da crise econômica provocada pelo novo coronavírus (Covid-19). “A ampliação das vendas dos produtos fabricados no Estado movimenta supermercados e atacadistas, elevando, consequentemente, a produção industrial. Assim podemos ampliar a capacidade de geração de empregos e ajudar a manter os empregos já existentes”.

Lista

Pelo site www.compredems.com.br é possível conhecer e buscar as indústrias sul-mato-grossenses por meio de uma lista das empresas do Estado, que estão divididas em 24 segmentos diferentes, como alimentação animal, alimentos e bebidas, brinquedos, calcário, cimento, coleta de resíduos, construção, couro, eletrodomésticos, energia, equipamentos, madeira, medicamentos e metal.

Há ainda empresas cadastradas nos segmentos de mineração, móveis, papel, plástico, reciclagem, saneamento, telecomunicações, têxtil, tintas e vestuário. A ideia é que a população tenha acesso a essa lista na hora de ir às compras para conferir quais produtos são fabricados em Mato Grosso do Sul e possa optar por eles.

Além disso, empresas que ainda não estão na listagem podem se cadastrar pelo site por meio da aba “Cadastre sua indústria”. Para isso é necessário preencher um pequeno formulário com informações básicas como nome da indústria, e-mail, telefone e quais produtos fabrica. É possível também anexar a logo da empresa.