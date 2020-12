Comper promove último Dia C do ano com descontos de até 30% no cartão Vuon

Na prática, a cada 80 reais em compras, o cliente recebe um cupom e caso compre três produtos das marcas participantes recebe mais um - (Foto: Divulgação)

Neste sábado (5), o Comper de Campo Grande promove o último Dia C do ano, com várias ofertas em todos os setores. Para quem tem o cartão Vuon, os descontos atingem até 30% em diversas marcas de vinhos nacionais e importados, além de azeites, molhos, massas, carnes, entre outros produtos.

No caso dos vinhos, por exemplo, o Comper possui aproximadamente 750 rótulos, como o argentino Catena Zapata, o chileno Casillero del Diablo, os franceses Veuve Clicquot, Moët & Chandon e Ruinart, entre outros. De importação exclusiva há o espanhol Faustino, rótulos da Casa Santos Lima (Portugal), Casa Silva e Santa Rita, ambas do Chile, com uvas e estilos diferentes e complexos, de acordo com o sommelier e gestor das adegas do Comper.

De acordo com Ronaldo Paganini, gerente regional de operações do Comper, o Dia C vai proporcionar muita economia nas compras dos clientes, inclusive nos itens que compõem a cesta básica, como arroz, feijão, óleo, leite, açúcar etc. "O Comper sempre oferece o melhor para os seus clientes tanto na qualidade dos produtos quanto nos preços, porém neste fim de ano, quando grande parte das pessoas foi atingida pela pandemia, a nossa rede de supermercados está fazendo uma edição bem especial para que os clientes façam suas compras com economia e assim adquiram itens para uma ceia farta", enfatiza o gerente.

Os clientes que fizerem compras acima de 80 reais, independentemente do cartão Vuon, podem concorrer a 12 veículos HB20 Sedan zero quilômetro. A promoção 'Natal dos Sonhos' vai até o dia 24 de dezembro, sendo quatro carros sorteados em Campo Grande e o restante nos estados em que há lojas do Comper, como Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina e no Distrito Federal.

Na prática, a cada 80 reais em compras, o cliente recebe um cupom e caso compre três produtos das marcas participantes recebe mais um. E se a compra for feita pelo sistema delivery ou paga pelo cartão Vuon, o cliente recebe três cupons.

O sorteio dos 12 veículos HB20 Sedan será realizado no dia 30 de dezembro, às 15h (16h no horário de Brasília) e a divulgação feita por meio de live nos canais oficiais do Comper, que são YouTube, Facebook e Instagram. Os nomes dos contemplados vai ser divulgado no site da promoção www.natalcomper.com.br, no prazo de até 10 dias úteis.

Biossegurança – Nas 11 lojas de Campo Grande o uso de máscaras é obrigatório, há álcool em gel para higienização das mãos nas entradas das unidades, no seu interior e nos caixas. Os carrinhos e cestas de compras também são higienizados, há telas de proteção de acrílico em todos os caixas, marcação no chão para que seja respeitado o distanciamento nos locais de fila, medição da temperatura e cartazes com orientações sobre a Covid 19.