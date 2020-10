Comissão Europeia anuncia suporte de 100 bi de euros a empregos de curto período

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta quinta-feira o suporte de 100 bilhões de euros para empregos de curto período, com os primeiros Estados membros a receberem o apoio sendo Itália, Espanha e Polônia. Em pronunciamento, as três nações foram descritas como "duramente atingidas pela crise", e a presidente afirmou que a Comissão fará tudo o que puder para manter as pessoas em seus empregos.

"O dinheiro irá para eles muito rápido", e "isso é só o começo", afirmou ela, indicando que 14 outros países europeus receberão verbas.