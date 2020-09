Comissão da Reforma Tributária cancela audiência com Frente Nacional de Prefeitos - (Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

A Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária cancelou a audiência pública que promoveria nesta quarta-feira, 9, com a participação do presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Jonas Donizette. A comissão, presidida pelo senador Roberto Rocha (PSDB-MA) e que tem como relator o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), convidará novamente a FNP para debater o tema, mas uma nova data ainda não foi definida. Segundo a assessoria do colegiado, o cancelamento se deu em virtude da agenda das convenções municipais e para atender ao pedido de diversos parlamentares membros da comissão.