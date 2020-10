Comércio de Campo Grande poderá abrir nos feriados de 11 e 12 de outubro

Então, é autorizada a abertura das lojas, desde que cumpram o que rege a convenção coletiva - (Foto: Divulgação)

Apesar das dúvidas em torno dos próximos feriados dos dias 11 e 12 de outubro, em que se é comemorado a Criação do Estado e Nossa Senhora Aparecida, respectivamente, os comerciantes estão autorizados a abrir, já que as datas são pontos facultativos para o comércio de Campo Grande.

Então, é autorizada a abertura das lojas, desde que cumpram o que rege a convenção coletiva.

As lojas que optarem por abrir as portas no feriado deverão informar até cinco dias antes ao sindicato laboral, por escrito, com protocolo, lembrando que é necessário respeitar a legislação trabalhista quanto às folgas e pagamentos.

Já em relação ao horário de atendimento ao público é definido por cada estabelecimento e, desta forma, é importante que o consumidor busque informações nos canais de atendimento das lojas que pretende visitar.