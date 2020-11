Comércio de Campo Grande estima arrecadar R$ 250 milhões com compras de Natal

As lojas já estão decoradas - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A expectativa para as vendas de fim de ano para os empresários de Campo Grande, é de aproximadamente R$ 250 milhões injetados no comércio com as compras de Natal entre 10 a 24 de dezembro.

“Nosso setor lutou muito para sobreviver à crise econômica e a tudo que veio juntamente com a pandemia. É tempo de virar o jogo e essa época do ano traz a esperança e as expectativas para entrarmos 2021 com o pé direito, fortalecendo e desenvolvendo o setor varejista", afirma o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG), Adelaido Vila.

Comerciantes também estão com boas expectativas para o Black Friday. Previsto para acontecer no próximo dia 27, 33,7% dos empresários pretendem participar da ação de vendas que acontece no fim do mês, diz a pesquisa.

O levantamento ainda aponta que 29% declarou que talvez participe, enquanto que 37,2% afirmaram que não participarão. Cerca de 38% dos empresários alegaram que o estoque de vendas estava normal, 28% que estava alto e 34% baixo.

Nacional - A principal justificativa de quem não pretende ir às compras é o desemprego e a falta de dinheiro. Dos entrevistados, 24% responderam desemprego e 22% apontaram não ter dinheiro. A pesquisa mostra também que 23% dos consumidores ainda não decidiram se vão adquirir presentes e 22% declararam não ter intenção de presentear.

Em média, segundo o indicativo, os consumidores pretendem gastar R$ 109, sendo que os principais presentes são roupas, brinquedos, cosméticos e calçados.

Na hora de presentear, os mais lembrados pelos consumidores são filhos/ filhas, com 59% dos entrevistados, 45% o cônjuge e 45% as mães. Além disso, o levantamento mostrou que os presentes mais caros serão destinados aos filhos e filhas.

A insegurança diante da pandemia ainda é uma realidade em todo o mundo. No Brasil não é diferente e a instabilidade causada pelo cenário atual tem causado incertezas, especialmente no que tange o fim do auxílio emergencial.

A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pela Offer Wise destaca ainda que o desemprego e a insegurança econômica trazidos pela pandemia da Covid-19, poderão impactar nas compras de Natal de 2020.

O levantamento apontou que 54% dos consumidores deve presentear alguém no Natal. Isso significa uma queda de 22% se comparado ao ano passado, quando a intenção de compra chegou a 77%.

A estimativa é que 86 milhões de pessoas devam ir às compras, movimentando o setor do comércio e serviço em R$ 38,3 bilhões. Com relação ao mesmo período do ano anterior, a cifra representa uma redução significativa, pois a estimativa era de aproximadamente R$ 60 bilhões.