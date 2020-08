Comemorando 121 anos da Capital, atacarejo destaca crescimento junto a cidade

A rede Fort Atacadista possui sete lojas em Campo Grande - (Foto: Divulgação/Assessoria)

A amada capital sul-mato-grossense, Campo Grande, mantém um ar de cidade típica interiorana, apesar dos prédios suntuosos e parques exuberantes. O povo acolhedor e as paisagens singulares dão vida ao município que completa, nesta quarta-feira (26) 121 anos de fundação. Com aproximadamente 895.982 habitantes, de acordo com estimativa do IBGE, a também chamada Cidade Morena agrega à sua rotina os sabores do desenvolvimento econômico e social.

Alguns empreendimentos locais viram na cidade uma oportunidade de gerar renda e ser participante ativo no desenvolvimento local, como é o caso do Fort Atacadista, presente na cidade por meio de suas 7 lojas, espalhadas nas mais diversas regiões. São comercializados produtos alimentícios e não alimentícios para os clientes profissionais do mercado de alimentação fora do lar como os donos de restaurantes, pizzarias, bares, lanchonetes, mercados, e também os consumidores finais, que buscam ter uma maior economia em suas compras de abastecimento e de reposição.

A coordenadora de marketing regional do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte, comenta que comemorar uma data especial com os clientes é também uma forma de agradecê-los pelos anos de prestígio e confiança na rede, que atualmente conta com a dedicação de 918 colaboradores. "Durante todo esse tempo, nosso ideal sempre foi oferecer uma variedade cada vez mais diversa em produtos e serviços, com preços que caibam no bolso do consumidor, seguindo as tendências do mercado de atacarejos", enfatiza.

Em todas as unidades, os clientes têm, no setor de frutas, legumes e verduras produtos frescos e selecionados. Já em outras duas lojas, o consumidor encontra as promoções também do Açougue Carne Fresca, setor com mais de 40 opções de cortes, uma exclusividade das unidades do Parati e do Fort Atacadista do Coronel Antonino.

Outro destaque são os preços promocionais para a lâmina de vinhos, com opção de parcelamento da bebida em 4 vezes, pelo cartão Vuon Card, até o dia 31 de agosto. Com preços acessíveis, o cliente não precisa viajar para outros estados ou mesmo países fronteiriços em busca de bons vinhos, já que temos tudo pode ser encontrado na loja do Fort mais próxima. A linha MaCool é exclusividade do Fort Atacadista e estão com valores promocionais.

A rede Fort Atacadista atende na modalidade atacarejo, fundamentadas em uma operação enxuta e na negociação de grandes volumes com fabricantes nacionais. Apresenta um mix de produtos com preços competitivos, garantindo mais economia para o consumidor – sejam clientes profissionais do mercado de alimentação (como donos de restaurantes, bares, lanchonetes e mercados) como também os consumidores finais.

Comemoração - Para celebrar o aniversário de Campo Grande, nesta quarta-feira, um grande balão à gás, de 40m, estará em até 50m de altura do chão com grande destaque no Parque das Nações Indígenas, nos altos da Avenida Afonso Pena, em dois períodos, como forma de homenagear essa terra tão amada pelos campo-grandenses.

Onde encontrar - Em Campo Grande, as lojas do Fort Atacadista funcionam de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 8h às 20h, nos seguintes endereços:

Loja 89 - Parati - Rua da Divisão, 1208

Loja 78 - Tiradentes - R. Antônio Bicudo, 112 - Jardim São Lourenço.

Loja 170 - Coronel Antonino - R. São Borja, 586 - Vila Rica

Loja 77 - Shopping Norte Sul Plaza - Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300

Loja 76 - Getúlio Vargas - Av. Pres. Vargas, 1336 - Papa João Paulo II

Loja 180 - Guanandi - Av. Pres. Ernesto Geisel, 501 - Jardim Jacy

Loja 100 - Moreninhas - Av. Gury Marques, 4855.