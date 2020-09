Funtrab oferta 1.128 vagas de emprego em diversas cidades sul-mato-grossenses

Para Campo Grande são 396 vagas - ( Foto: Agência Brasil)

Setembro se despede em três dias, mas o mês ainda pode ser a oportunidade para quem busca uma colocação no mercado de trabalho, iniciar o novo mês empregado.

A Fundação do Trabalho (Funtrab) tem 1.128 vagas de emprego em aberto nesta segunda-feira (28). As ocupações são para diversas áreas de atuação, níveis de escolaridade e cidades sul-mato-grossenses.

Para Campo Grande são 396 vagas, entre elas oportunidades para atuar como: almoxarife, armador de ferros, carpinteiro, cozinheiro, técnico em segurança do trabalho, esteticista, enfermeiro auditor, engenheiro elétrico, fonoaudiólogo, entre outras.

Também há oferta de vagas nas unidades da Casa do Trabalhador de: Dourados (108), São Gabriel do Oeste (88), Itaquiraí (82), Sidrolândia (66), Caarapó (57), Nova Andradina (54), Ponta Porã (43), Três lagoas (31), Guia Lopes da Laguna (29), Corumbá (28), Amambai (27), Aquidauana (20), Bataguassu (20), Ivinhema (11), Maracaju (11), Naviraí (11), Coxim (9), Jardim (8), Chapadão do Sul (8), Batayporã (5), Paranaíba (4), Cassilândia (3), Miranda (3), Nova Alvorada do Sul (3), Iguatemi (1), Ribas do Rio Pardo (1) e Rio Verde de Mato Grosso (1).

Confira aqui o detalhamento das oportunidades intermediadas pela Funtrab nesta segunda por cidade.

Se interessou por alguma vaga? Os interessados nas vagas disponíveis na Capital podem comparecer na Funtrab, na Rua 13 de maio, n° 2.773, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda à sexta, no horário entre 7h30 e 13h30. Nas cidades do interior do estado os candidatos devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima, confira endereços e telefones aqui .